Верховный суд Удмуртии смягчил приговор в отношении директора «Городской УК» Наиля Кутдузова

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии смягчил приговор, вынесенный в отношении директора «Городской управляющей компании» Наиля Кутдузова, обвиняемого в присвоении платежей граждан за ЖКУ. Это было сделано после подачи апелляции стороной защиты. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Рассмотрение жалобы состоялось 11 мая текущего года. Адвокаты Кутдузова не согласились с приговором Устиновского районного суда от 23 января, согласно которому руководитель управляющей компании был признан виновным в присвоении вверенных ему средств ресурсоснабжающих организаций, полученных от граждан в качестве платы за жилищно-коммунальные услуги. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в колонии общего режима, а также штраф 600 тыс. рублей.

Кутдузов настаивал, что в его действиях нет состава преступления, а сам приговор подлежит отмене.

Также поступило представление на приговор со стороны прокурора, который посчитал его слишком мягким и просил отменить.

«Суд апелляционной инстанции, проверив законность и обоснованность приговора, оценив доводы апелляционных жалоб и представления, выслушав участников процесса, пришел к выводу, что районный суд обоснованно пришел к выводу о наличии в действиях подсудимого состава преступления и вины в совершенном преступлении. Вместе с тем, судебная коллегия пришла к выводу, что суд первой инстанции не учел смягчающие вину обстоятельства, в связи с чем, приговор суда подлежал изменению, а апелляционные жалобы частичному удовлетворению», — сообщили в объединённой пресс-службе.

В результате, Верховный суд Удмуртии смягчил приговор до 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также снизил штраф до 500 тыс. рублей. В остальном решение Устиновского районного суда Ижевска осталось без изменений.