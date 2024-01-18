Биатлонист из Удмуртии Александр Корнев занял четвёртое место в индивидуальной 20-километровой гонке

Ижевск. Удмуртия. На «Ижевской винтовке» (0+) состоялась индивидуальная гонка на 20 км среди мужчин. Состязания проводятся в рамках Кубка России по биатлону. Трансляцию состязаний ведёт «Матч ТВ».

Первое место занял белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский, второе — представитель Ханты-Мансийского АО Никита Поршнев. Замкнул тройку лидеров выступающий за Башкирию Эдуард Латыпов.

Член сборной Удмуртии и чемпион России Александр Корнев финишировал четвёртым. Ещё один представитель Родникового края — Ильназ Мухамедзянов — занял 14-е место.

Напомним, в прошлом году Ильназ Мухамедзянов выиграл масс-старт «Ижевской винтовки».