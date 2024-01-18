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Биатлонист из Удмуртии Александр Корнев занял четвёртое место в индивидуальной 20-километровой гонке

12:35, 18 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Биатлонист из Удмуртии Александр Корнев занял четвёртое место в индивидуальной 20-километровой гонке
12:35, 18 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
186
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевская винтовка\n#спорт
Фото: ИА "Сусанин"
186
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Победил белорусский спортсмен Дмитрий Лазовский.

Ижевск. Удмуртия. На «Ижевской винтовке» (0+) состоялась индивидуальная гонка на 20 км среди мужчин. Состязания проводятся в рамках Кубка России по биатлону. Трансляцию состязаний ведёт «Матч ТВ».

Первое место занял белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский, второе — представитель Ханты-Мансийского АО Никита Поршнев. Замкнул тройку лидеров выступающий за Башкирию Эдуард Латыпов.

Член сборной Удмуртии  и чемпион России Александр Корнев финишировал четвёртым. Ещё один представитель Родникового края — Ильназ Мухамедзянов — занял 14-е место.

Напомним, в прошлом году Ильназ Мухамедзянов выиграл масс-старт «Ижевской винтовки»

12:35, 18 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
186
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевская винтовка\n#спорт