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Танкер с мазутом затонул неподалеку от столицы Филиппин

12:04, 25 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Танкер с мазутом затонул неподалеку от столицы Филиппин
12:04, 25 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
56
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#Филиппины\n#море\n#корабли\n#нефть\n#экология\n#загрязнение\n#кораблекрушение
Фото: pxhere.com
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Один моряк пропал без вести, в трюме находилось 1,4 млн литров нефтепродуктов.

Манила. Филиппины. Танкер с 1,4 млн литров мазута на борту пошел ко дну в Манильском заливе. Один из членов экипажа пропал без вести, пишет Газета.ру со ссылкой на телеканал ABS-CBN News.

Судно MT Terra Nova ходило под флагом Филиппин. Как заявил министр транспорта страны Джайме Баутиста, спасти удалось 16 из 17 моряков. Четверым из них потребовалась медицинская помощь. Ведутся поиски пропавшего, принимаются меры для локализации разлива топлива в заливе. Мазут образовал на поверхности Манильского залива пятно протяженностью около 3,7 км. Сильное течение тащит его в северо-восточном направлении.

Причины кораблекрушения выясняются. По предварительным данным, танкер мог затонуть из-за последствий тайфуна Карина и сезонного муссона.

Напомним, ранее стало известно о затоплении рыболовного судна Argos Georgia в южной части Атлантического океана.

12:04, 25 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
56
0
#Филиппины\n#море\n#корабли\n#нефть\n#экология\n#загрязнение\n#кораблекрушение