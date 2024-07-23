В Удмуртии состоялся ежегодный слет экосемей

Шаркан. Удмуртия. В селе Шаркан состоялся ежегодный слет экосемей Удмуртии. Мероприятие прошло в Усадьбе Тол-Бабая, где были подведены итоги республиканского конкурса «Экорегион-2024», сообщает пресс-служба природного парка «Шаркан».

Администрация парка в 14-й раз выступает организатором конкурса «Экорегион». Он проводится для семей, для которых забота о природе — это часть образа жизни, досуга и воспитания детей. В нынешнем сезоне участниками акции стали 29 семей из разных городов и районов Удмуртии.

Во время заочного этапа конкурса, который длился пять месяцев, участники выполняли практические природоохранные задания. В результате совместными усилиями ими было изготовлено и размещено более 90 скворечников, высажено свыше 460 саженцев деревьев, заложено 11 памятных аллей, очищены берега 11 рек и 15 прудов общей протяженностью 8,5 км, ликвидировано 10 свалок, с которых собрано 350 мешков мусора. Кроме того, благоустроены 7 родников и очищена от мусора лесная территория площадью более 5 тыс. квадратных метров.

По итогам конкурса наибольшее количество баллов набрала семья Трониных из села Дебесы. На втором месте супруги Ильины из Воткинска, третье место разделили семья Бугровых из Можги и семья Егоровых из Ярского района.