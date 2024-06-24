Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Хватит тормозить, давай дрифтить! Лонгрид Камбарский машзавод - локомотив местной промышленности Лонгрид Человек, который построил свой город Лонгрид

«Экодом» может появиться в Воткинске

10:00, 24 июня, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
«Экодом» может появиться в Воткинске
10:00, 24 июня, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
122
0
#Воткинск\n#Александр Бречалов\n#экология
Фото: ООО «Спецавтохозяйство»
122
0

Это вопрос взял на контроль глава Удмуртии.

Воткинск Удмуртия. Пункт по приёму вторсырья «Экодом» может появиться в Воткинске. Об этом в соцсетях рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов по итогам приёма граждан.

Руководитель региона напомнил, что «Экодомов» сейчас в республике семь: четыре в Ижевске и по одному в Сарапуле, Глазове и Вавоже.

«В этом году через них жители республики отправили на переработку больше 637 тонн вторсырья. Взамен получили 3 млн рублей. Экодом в Воткинске тоже будет. Сейчас ведём переговоры с региональным оператором ООО «Спецавтохозяйство», подбираем участок для строительства», — заверил Бречалов.

Напомни, 31 мая в Ижевске перестал работать «Экопост» на улице Короткой. Причина тому — низкая посещаемость.

10:00, 24 июня, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
122
0
#Воткинск\n#Александр Бречалов\n#экология