Воткинск Удмуртия. Пункт по приёму вторсырья «Экодом» может появиться в Воткинске. Об этом в соцсетях рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов по итогам приёма граждан.

Руководитель региона напомнил, что «Экодомов» сейчас в республике семь: четыре в Ижевске и по одному в Сарапуле, Глазове и Вавоже.

«В этом году через них жители республики отправили на переработку больше 637 тонн вторсырья. Взамен получили 3 млн рублей. Экодом в Воткинске тоже будет. Сейчас ведём переговоры с региональным оператором ООО «Спецавтохозяйство», подбираем участок для строительства», — заверил Бречалов.

Напомни, 31 мая в Ижевске перестал работать «Экопост» на улице Короткой. Причина тому — низкая посещаемость.