На Ижевский завод кирпича и керамзита за три года поступило 53 жалобы на загрязнение воздуха

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске подвели итоги рассмотрения обращений граждан на качество воздуха в зоне улицы Баранова, где заметно ощущаются выбросы с Ижевского завода кирпича и керамзита. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

С 2021 года по июнь 2024 года в Роспотребнадзор поступило 53 официальных обращения от граждан и органов исполнительной власти с доводами о наличии выбросов кирпичной пыли от завода и загрязнении атмосферного воздуха у ряда жилых домов на улице Баранова.

В результате региональное управление провело пять административных расследований, по результатам одного из них завод оштрафовали на 10 000 руб. Также прошло пять контрольно-надзорных мероприятий, вынесено 3 предостережения о недопустимости нарушения требований санитарного законодательства, проведены две внеплановые выездные проверки по согласованию с прокуратурой.

Роспотребнадзор провёл 2007 исследований проб атмосферного воздуха. В 0,8 % из них установлены превышения допустимой концентрации взвешенных веществ и взвешенных частиц.