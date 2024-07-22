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Сооснователя Greenpeace Пола Уотсона взяли под стражу в Гренландии

16:46, 22 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Сооснователя Greenpeace Пола Уотсона взяли под стражу в Гренландии
16:46, 22 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Дания\n#море\n#корабли\n#арест\n#киты\n#акции протеста\n#экология
Фото: pxhere.com
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Его судно направлялось в Тихий океан для акции против промысла китов.

Нуук. Дания. Одного из основателей организаций Greenpeace и Sea Shepherd — канадского капитана Пола Уотсона – задержали в Гренландии. Об этом сообщает «Рен ТВ».

Экоактивиста взяли под стражу в порту Нуук острова Гренландия, принадлежащего Дании. Уотсон находился на борту судна John Paul Dejoria, которое встало на якорь для дозаправки. 

Как пояснили в датской федеральной полиции, сооснователя «Гринписа» арестовали по требованию Японии. Международный ордер выдали в связи с запланированной акцией капитана Уотсона против добычи китов. Сообщается, что его судно следовало в северную часть Тихого океана на перехват японского китобойного судна Kangei Maru.

16:46, 22 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
15
0
#Дания\n#море\n#корабли\n#арест\n#киты\n#акции протеста\n#экология