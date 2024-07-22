Сооснователя Greenpeace Пола Уотсона взяли под стражу в Гренландии

Нуук. Дания. Одного из основателей организаций Greenpeace и Sea Shepherd — канадского капитана Пола Уотсона – задержали в Гренландии. Об этом сообщает «Рен ТВ».

Экоактивиста взяли под стражу в порту Нуук острова Гренландия, принадлежащего Дании. Уотсон находился на борту судна John Paul Dejoria, которое встало на якорь для дозаправки.

Как пояснили в датской федеральной полиции, сооснователя «Гринписа» арестовали по требованию Японии. Международный ордер выдали в связи с запланированной акцией капитана Уотсона против добычи китов. Сообщается, что его судно следовало в северную часть Тихого океана на перехват японского китобойного судна Kangei Maru.