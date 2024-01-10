Ижевчане с 15 января смогут сдать новогодние ёлки на переработку 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 15 января стартует акция «Ёлки в дело» (0+). В этом году сдать ёлки можно будет в двух местах, сообщил регоператор Удмуртии «Спецавтохозяйство».

Первый пункт будет работать у Экодома на улице Камбарской, 110. Деревья принимают с 15 по 31 января.

Вторая точка будет на Экопосту Ленинского района по адресу улица Короткая, 31 А. Пункт работает по графику 2/2 – 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30 января с 10:00 до 20:00 с перерывом на обед с 14:00 до 15:00.

Среди требований к сдаваемой ёлке: ствол в диаметре не более 15 см, необходимо убрать с дерева все игрушки и мишуру, для удобной перевозки дерево лучше завернуть в простыню.

«В прошлом (году – прим.ред.) ижевчане сдали 140 ёлок. Новогодние деревья измельчаем в шрёдере на Экопосту. Щепу раздаём там бесплатно. В прошлом году на отсыпку приусадебных участков жители забрали 380 кг мульчи», — рассказал руководитель регоператора Иван Маринин.