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Александр Бречалов стал главой Наблюдательного совета Российского общества «Знание» в Удмуртии

17:40, 26 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Александр Бречалов стал главой Наблюдательного совета Российского общества «Знание» в Удмуртии
17:40, 26 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
259
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#общество
Фото: vk.com (Янина Чиговская-Назарова)
259
0

Его кандидатуру единогласно одобрили все члены общества.

Глазов. Удмуртия. Александра Бречалова 26 декабря назначили главой Наблюдательного совета Российского общества «Знание» в Удмуртии. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала ректор Глазовского инженерно-педагогического университета имени Короленко Янина Чиговская-Назарова. 

Глава Удмуртии получил 100% голосов от членов общества. Также на совете ему выбрали заместителя —  зампредседателя регионального правительства Татьяну Чуракову. Отмечается, что обе кандидатуры предложил гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль. 

В персональный состав Наблюдательного совета вошли министры правительства Удмуртии, депутат Госдумы Лариса Буранова, лидеры общественного мнения. 

«Благодаря Наблюдательному совету работа Общества «Знание» в Удмуртии выйдет на новый уровень. Объединив усилия, мы сможем более эффективно распространять достоверные и правдивые знания, находить новые форматы работы и проводить просветительские события, интересные каждому жителю республики», — заявила Янина Чиговская-Назарова. 

17:40, 26 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
259
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#общество