Александр Бречалов стал главой Наблюдательного совета Российского общества «Знание» в Удмуртии

Глазов. Удмуртия. Александра Бречалова 26 декабря назначили главой Наблюдательного совета Российского общества «Знание» в Удмуртии. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала ректор Глазовского инженерно-педагогического университета имени Короленко Янина Чиговская-Назарова.

Глава Удмуртии получил 100% голосов от членов общества. Также на совете ему выбрали заместителя — зампредседателя регионального правительства Татьяну Чуракову. Отмечается, что обе кандидатуры предложил гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

В персональный состав Наблюдательного совета вошли министры правительства Удмуртии, депутат Госдумы Лариса Буранова, лидеры общественного мнения.

«Благодаря Наблюдательному совету работа Общества «Знание» в Удмуртии выйдет на новый уровень. Объединив усилия, мы сможем более эффективно распространять достоверные и правдивые знания, находить новые форматы работы и проводить просветительские события, интересные каждому жителю республики», — заявила Янина Чиговская-Назарова.