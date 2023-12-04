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Жителя Ижевска обвиняют в убийстве сожительницы и изнасиловании падчерицы

12:35, 04 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Жителя Ижевска обвиняют в убийстве сожительницы и изнасиловании падчерицы
12:35, 04 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#убийство\n#изнасилование\n#уголовное дело
Фото: пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии
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Во время ссоры мужчина задушил женщину.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске арестовали 27-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве женщины и преступлениях против половой неприкосновенности. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии. 

По данным следствия, в ночь на 29 ноября пьяный мужчина поссорился с 44-летней сожительницей и задушил её. После этого злоумышленник изнасиловал 11-летнюю дочь женщины. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»), пункту «б» части 4 статьи 131 и пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Изнасилование, насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Ижевчанина заключили под стражу. 

12:35, 04 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
420
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#убийство\n#изнасилование\n#уголовное дело