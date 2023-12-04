Жителя Ижевска обвиняют в убийстве сожительницы и изнасиловании падчерицы

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске арестовали 27-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве женщины и преступлениях против половой неприкосновенности. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

По данным следствия, в ночь на 29 ноября пьяный мужчина поссорился с 44-летней сожительницей и задушил её. После этого злоумышленник изнасиловал 11-летнюю дочь женщины.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»), пункту «б» части 4 статьи 131 и пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Изнасилование, насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Ижевчанина заключили под стражу.