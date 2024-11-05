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Проданный организации участок недр в Удмуртии обязали вернуть государству

17:50, 05 ноября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Проданный организации участок недр в Удмуртии обязали вернуть государству
17:50, 05 ноября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#Прокуратура\n#недра\n#Минприроды Удмуртии
Источник фото: ИА «Сусанин»
2
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На аукционе Минприроды стоимость участка занизили почти в десять раз.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии организацию обязали вернуть государству участок недр, предоставленный для добычи глины. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии.

Установлено, что в рамках аукциона Минприроды республики юрлицу предоставили участок недр для разведки и добычи глины в Завьяловском районе. Организации выдали лицензию на работу с уплатой за участок 1,6 млн рублей. При этом цену определили с ошибкой, занизив реальную стоимость почти в десять раз и причинив бюджету республики ущерб.

По иску первого зампрокурора Удмуртии арбитражный суд признал результаты аукциона и лицензию недействительными, обязав организацию вернуть спорный участок государству.

17:50, 05 ноября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
2
0
#Прокуратура\n#недра\n#Минприроды Удмуртии