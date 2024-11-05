Проданный организации участок недр в Удмуртии обязали вернуть государству

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии организацию обязали вернуть государству участок недр, предоставленный для добычи глины. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии.

Установлено, что в рамках аукциона Минприроды республики юрлицу предоставили участок недр для разведки и добычи глины в Завьяловском районе. Организации выдали лицензию на работу с уплатой за участок 1,6 млн рублей. При этом цену определили с ошибкой, занизив реальную стоимость почти в десять раз и причинив бюджету республики ущерб.

По иску первого зампрокурора Удмуртии арбитражный суд признал результаты аукциона и лицензию недействительными, обязав организацию вернуть спорный участок государству.