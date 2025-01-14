Можгинское МУП ЖКХ заплатит более 4 млн рублей за невыполнение муниципальных контрактов

Можга. Удмуртия. За невыполнение муниципальных контрактов МУП ЖКХ Можги заплатит более 4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Между администрацией города и муниципальным предприятием заключены контракты на ремонт трёх участков сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения Можги.

При этом подрядчик не приступал к работам.

На основании постановления прокурора можгинское предприятие привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму более 4 млн рублей.