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Можгинское МУП ЖКХ заплатит более 4 млн рублей за невыполнение муниципальных контрактов

12:15, 14 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Можгинское МУП ЖКХ заплатит более 4 млн рублей за невыполнение муниципальных контрактов
12:15, 14 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
148
0
#Можга\n#ЖКХ\n#Прокуратура
Источник фото: ИА «Сусанин»
148
0

Предприятие должно было отремонтировать несколько участков сетей теплоснабжения.

Можга. Удмуртия. За невыполнение муниципальных контрактов МУП ЖКХ Можги заплатит более 4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Между администрацией города и муниципальным предприятием заключены контракты на ремонт трёх участков сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения Можги.

При этом подрядчик не приступал к работам.

На основании постановления прокурора можгинское предприятие привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму более 4 млн рублей. 

12:15, 14 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
148
0
#Можга\n#ЖКХ\n#Прокуратура