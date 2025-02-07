Уральский. Удмуртия. В Удмуртии в отношении руководителя ООО «Экогарант» и ООО «Экогарант-транс» возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Компании известны жителям Сарапульского района. В мае 2024 года они заметили незаконное складирование отходов нефтепереработки на массиве «Уральский». Сотрудники Россельхознадзора зафиксировали на участке сельскохозяйственного назначения разлив жидкости чёрного цвета со стойким нефтяным запахом.

Штрафы на собственника территории ООО «Экогарант» не повлияли. В октябре 2024 года власти Сарапульского района обсудили сложившуюся ситуацию с привлечением ответственных ведомств. Чуть позже сотрудники Росприроднадзора взяли на месте пробы воздуха.

По обращению жителей Сарапульского района прокуратура провела проверку. Выяснилось, что компании «Экогарант» и «Экогарант-транс» в 2022-2024 годах использовали данный участок на массиве «Уральский» для деятельности по обращению с отходами III и IV классов опасности.

По решению Арбитражного суда Удмуртии от 3 февраля 2023 года компания «Экогарант» признана банкротом. Было открыто конкурсное производство. В сентябре 2024 года директор ООО «Экогарант-транс» и ООО «Экогарант» предоставил в налоговый орган сведения о подставном директоре ООО «Экотех».

В октябре 2024 года «Экогарант» передал право собственности участком «Экотеху», хотя компания не имеет лицензии на осуществление какой-либо деятельности по обращению с отходами.

Данные материалы направили в органы предварительного расследования. После их рассмотрения в отношении директора компаний «Экогарант» и «Экогарант-транс» возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 173.1. УК России («Незаконное образование юридического лица»).