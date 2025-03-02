Камбарка. Удмуртия. Сотрудника АО «Удмуртавтодорсторой» обвиняют в краже бензина. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Напомним, по данным следствия, с марта 2024 года по январь 2025 года материально ответственный сотрудник предприятия, находясь на территории Камбарского района, похитил бензин марки АИ-92. Объем украденного — 1 310 л на сумму более 69 тыс. рублей.

Прокурор Камбарского района утвердил обвинительное заключение и направил его в суд.