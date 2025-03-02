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Сотрудника «Удмуртавтодорсторой» обвиняют в краже бензина

14:59, 02 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Сотрудника «Удмуртавтодорсторой» обвиняют в краже бензина
14:59, 02 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
196
0
#Удмуртия\n#Прокуратура\n#Камбарка\n#происшествия
Источник фото: ИА «Сусанин»
196
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Ущерб — более 69 тыс. рублей.

Камбарка. Удмуртия. Сотрудника АО «Удмуртавтодорсторой» обвиняют в краже бензина. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Напомним, по данным следствия, с марта 2024 года по январь 2025 года материально ответственный сотрудник предприятия, находясь на территории Камбарского района, похитил бензин марки АИ-92. Объем украденного — 1 310 л на сумму более 69 тыс. рублей.

Прокурор Камбарского района утвердил обвинительное заключение и направил его в суд.

 

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14:59, 02 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
196
0
#Удмуртия\n#Прокуратура\n#Камбарка\n#происшествия