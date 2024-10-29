В Завьяловском районе предприятие обязали установить дополнительные очистные сооружения

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе организацию, сбрасывавшую в реку сточные воды, обязали установить дополнительные очистные сооружения. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии.

Установлено, что ООО «Зеленая долина» на территории коттеджного посёлка «Европа» производило сброс сточных вод в реку Вожойка. Проверка показала, что некоторые микробиологические показатели превышали норму в три раза.

Руководителю организации внесли представление, по результатам которого предприятие установило дополнительные очистные сооружения. С помощью них обеспечено нормативное качество воды.