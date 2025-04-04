Каракулино. Удмуртия. По инициативе природоохранной прокуратуры нефтедобывающей компании ПАО «Удмуртнефть» назначен штраф в размере 230 тыс. рублей. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии.

Установлено, что в Каракулинском районе в месте добычи нефти произошёл порыв трубопровода, после чего нефтяная эмульсия попала в реку Калмашка. Далее, для устранения последствий утечки нефтепродукта, компания сняла слой почвы, по которой проходил разлив.

Природоохранной прокуратурой возбуждены административные дела по статьям 8.13 КоАП РФ («Нарушение правил охраны водных объектов») и 8.6 КоАП РФ («Порча земель»).

«По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования разработан проект проведения рекультивации загрязненного земельного участка», – говорится в сообщении.