Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ижевский сквер-кладбище Лонгрид 2024 год: АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова продолжает реализацию благотворительных программ БФ «САФМАР» в Удмуртии Лонгрид Спартакиада «КОМОС ГРУПП»: победа – это работа Лонгрид

В Удмуртии нефтяную компанию оштрафовали за загрязнение реки и снятие плодородного слоя

12:41, 04 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии нефтяную компанию оштрафовали за загрязнение реки и снятие плодородного слоя
12:41, 04 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
271
0
#Удмуртия\n#Каракулинский район\n#река\n#загрязнения рек\n#нефть\n#Прокуратура\n#административная ответственность
Источник фото: Kandinsky
271
0

Повреждённый участок почвы будет рекультивирован.

Каракулино. Удмуртия. По инициативе природоохранной прокуратуры нефтедобывающей компании ПАО «Удмуртнефть» назначен штраф в размере 230 тыс. рублей. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии.

Установлено, что в Каракулинском районе в месте добычи нефти произошёл порыв трубопровода, после чего нефтяная эмульсия попала в реку Калмашка. Далее, для устранения последствий утечки нефтепродукта, компания сняла слой почвы, по которой проходил разлив.

Природоохранной прокуратурой возбуждены административные дела по статьям 8.13 КоАП РФ («Нарушение правил охраны водных объектов») и 8.6 КоАП РФ («Порча земель»).

«По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования разработан проект проведения рекультивации загрязненного земельного участка», – говорится в сообщении.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

12:41, 04 апреля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
271
0
#Удмуртия\n#Каракулинский район\n#река\n#загрязнения рек\n#нефть\n#Прокуратура\n#административная ответственность