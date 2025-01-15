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11 детей из детского сада на Чукотке получили ожог из-за кварцевой лампы

13:02, 15 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
11 детей из детского сада на Чукотке получили ожог из-за кварцевой лампы
13:02, 15 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
84
0
#дети\n#детские сады\n#Прокуратура\n#происшествия
Источник фото: t.me (Прокуратура Чукотского автономного округа)
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Один ребенок получил ожоги третьей степени.

Анадырь. Чукотка. 11 воспитанников детского сада в городе Анадырь пострадали из-за воздействия кварцевой лампы. Об этом сообщили «Известия».

Инцидент произошел 15 января. 10 детей 2023 года рождения получили легкие ожоги век и окологлазничной области, еще у одного ребенка диагностировали ожоги средней степени.

Напомним, 12 января стало известно о получении ожогов нижней части тела 1,8-годовалой девочки в детском саду № 181. После этого была организована доследственная проверка, о ходе которой доложили в Центральный аппарат следственного комитета России. В больнице девочку навестили чиновники. Возбуждено уголовное дело.

13:02, 15 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
84
0
#дети\n#детские сады\n#Прокуратура\n#происшествия