11 детей из детского сада на Чукотке получили ожог из-за кварцевой лампы

Анадырь. Чукотка. 11 воспитанников детского сада в городе Анадырь пострадали из-за воздействия кварцевой лампы. Об этом сообщили «Известия».

Инцидент произошел 15 января. 10 детей 2023 года рождения получили легкие ожоги век и окологлазничной области, еще у одного ребенка диагностировали ожоги средней степени.

Напомним, 12 января стало известно о получении ожогов нижней части тела 1,8-годовалой девочки в детском саду № 181. После этого была организована доследственная проверка, о ходе которой доложили в Центральный аппарат следственного комитета России. В больнице девочку навестили чиновники. Возбуждено уголовное дело.