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Житель Кубани пытался бежать от прокуроров в автомобиле с тигрицей

13:09, 31 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Житель Кубани пытался бежать от прокуроров в автомобиле с тигрицей
13:09, 31 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
105
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#Краснодарский край\n#Росприроднадзор\n#Прокуратура\n#животные\n#тигры
Источник фото: t.me/s/proc_23
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При этом он избивал животное.

Староминская. Краснодарский край. Содержавшуюся в сарае тигрицу изъяли у жителя станицы Староминской Краснодарского края. Владелец оказал сопротивление сотрудникам государственных органов, пишет «Российская газета» со ссылкой на прокуратуру Кубани.

Информация об опасном хищнике, живущем на частном подворье, поступила от соседей. В результате проверки было установлено, что мужчина приобрел тигренка в 2021 году в неустановленном месте и держал в качестве домашнего животного. Документов на зверя у него не было.

Изымать животное в станицу приехали сотрудники районной прокуратуры вместе со специалистами Росприроднадзора. Владелец оказал им сопротивление и попытался увезти тигрицу в автомобиле. При этом он избивал животное, что зафиксировали сотрудники прокуратуры. Теперь хозяину придется ответить за жестокое обращение с питомцем.

Сообщается, что тигрицу временно определят в специальное учреждение, где она не сможет причинить вреда людям. Дальнейшую судьбу хищницы решат специалисты.

13:09, 31 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
105
0
#Краснодарский край\n#Росприроднадзор\n#Прокуратура\n#животные\n#тигры