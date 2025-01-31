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Прокуратура начала проверку после сообщения об отсутствии автобуса в микрорайоне Бригада Самолёт Ижевска

14:05, 31 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Прокуратура начала проверку после сообщения об отсутствии автобуса в микрорайоне Бригада Самолёт Ижевска
14:05, 31 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
52
0
#Ижевск\n#обращение\n#Прокуратура
Источник фото: Яндекс Карты
52
0

В горадминистрации сообщили, что запуск маршрута не запланирован.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прокуратура начала проверку после сообщения об отсутствии автобусного маршрута в микрорайоне Бригада Самолёт. Об этом «Сусанину» рассказали в пресс-службе Прокуратуры Удмуртии.

Под одной из записей на странице главы Ижевска Дмитрия Чистякова «ВКонтакте» местные жители оставили сообщение об отсутствии автобусного маршрута в микрорайоне Бригада Самолёт. В ответ на это администрация города сообщила о том, что запуск маршрута не запланирован.

«В настоящее время прокуратура Ленинского района Ижевска по сообщениям СМИ об отсутствии автобусного сообщения в мкр. Бригада Самолёт организовала и проводит проверку доводов, изложенных в сообщении. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», — рассказали в пресс-службе надзорного органа.

14:05, 31 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
52
0
#Ижевск\n#обращение\n#Прокуратура