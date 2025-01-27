За срыв сроков строительства школы в Пычанках «Дельта-Строй» оштрафовали на 300 тысяч рублей

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии оштрафовали ООО «Дельта-Строй» за нарушение сроков по строительству школы в селе Пычанки Завьяловского района. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры республики.

Напомним, в конце декабря 2024 года в школе завершили основные строительно-монтажные работы.

По контракту между подрядчиком и муниципалитетом школу на 825 мест должны были построить до 31 октября 2024 года, однако проверка показала, что работы в полном объёме не выполнены.

По постановлению прокурора Завьяловского района «Дельта-Строй» оштрафовано на 300 тыс. рублей.

Напомним, ранее компанию обязали выплатить штраф за нарушение сроков строительства амбулатории в Сарапульском районе.