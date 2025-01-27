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За срыв сроков строительства школы в Пычанках «Дельта-Строй» оштрафовали на 300 тысяч рублей

16:10, 27 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
За срыв сроков строительства школы в Пычанках «Дельта-Строй» оштрафовали на 300 тысяч рублей
16:10, 27 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
37
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#Завьяловский район\n#строительство\n#Прокуратура
Источник фото: Минстрой Удмуртии
37
0

Компания должна была сдать школу до конца октября 2024 года.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии оштрафовали ООО «Дельта-Строй» за нарушение сроков по строительству школы в селе Пычанки Завьяловского района. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры республики.

Напомним, в конце декабря 2024 года в школе завершили основные строительно-монтажные работы

По контракту между подрядчиком и муниципалитетом школу на 825 мест должны были построить до 31 октября 2024 года, однако проверка показала, что работы в полном объёме не выполнены.

По постановлению прокурора Завьяловского района «Дельта-Строй» оштрафовано на 300 тыс. рублей.

Напомним, ранее компанию обязали выплатить штраф за нарушение сроков строительства амбулатории в Сарапульском районе

16:10, 27 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
37
0
#Завьяловский район\n#строительство\n#Прокуратура