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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске расследуют дело о подделке протокола общего собрания жильцов дома на улице Баранова

17:46, 01 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске расследуют дело о подделке протокола общего собрания жильцов дома на улице Баранова
17:46, 01 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
165
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Прокуратура\n#подделка документов\n#уголовное дело
Источник фото: elements.envato.com (YuriArcursPeopleimages)
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Подписи жильцов и информация о количестве людей на собрании были сфальсифицированы.

Ижевск. Удмуртия. По факту подделки протокола общего собрания собственников квартир в Ижевске возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии. 

В ноябре 2024 года жильцы многоэтажного дома на улице Баранова в Ижевске решили сменить управляющую компанию. Протокол был сформирован. Однако в январе 2025 года в Главное управление по государственному надзору Удмуртии поступил новый протокол решения собственников об отмене предыдущего решения. 

После этого жильцы дома обратились в прокуратуру. Во время проверки выяснилось, что при повторном голосовании более 50 подписей владельцев квартир в бюллетенях были подделаны. Также сведения в протоколе о достаточном количестве людей на собрании оказались сфальсифицированы. 

Прокуратура направила материалы в орган предварительного расследования. Также было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК России («Подделка официального документа»).

В настоящий момент прокуратура Удмуртии контролирует ход и результат расследования дела. 

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17:46, 01 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
165
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Прокуратура\n#подделка документов\n#уголовное дело