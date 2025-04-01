Ижевск. Удмуртия. По факту подделки протокола общего собрания собственников квартир в Ижевске возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии.

В ноябре 2024 года жильцы многоэтажного дома на улице Баранова в Ижевске решили сменить управляющую компанию. Протокол был сформирован. Однако в январе 2025 года в Главное управление по государственному надзору Удмуртии поступил новый протокол решения собственников об отмене предыдущего решения.

После этого жильцы дома обратились в прокуратуру. Во время проверки выяснилось, что при повторном голосовании более 50 подписей владельцев квартир в бюллетенях были подделаны. Также сведения в протоколе о достаточном количестве людей на собрании оказались сфальсифицированы.

Прокуратура направила материалы в орган предварительного расследования. Также было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК России («Подделка официального документа»).

В настоящий момент прокуратура Удмуртии контролирует ход и результат расследования дела.