Сарапул. Удмуртия. Суд обязал лицей №18 в Сарапуле заменить устаревшие карты в кабинете географии. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Ранее во время проверки лицея прокуратура обнаружила на стенах кабинета географии старые карты России. Они не отражали актуальное состояние территориальной целостности страны, что является нарушением законодательства об образовании.

Прокурор Сарапула обратился в суд. Изучив материалы дела, судья обязал лицей №18 до 31 августа 2025 года повесить в кабинете географии современные карты России, где учитываются новые территории страны — ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области.