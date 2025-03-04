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Лицей №18 в Сарапуле обязали повесить в кабинете географии карты России с новыми территориями

11:46, 04 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Лицей №18 в Сарапуле обязали повесить в кабинете географии карты России с новыми территориями
11:46, 04 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#карта\n#Прокуратура\n#суд\n#нарушения
Источник фото: unsplash.com (Ruthie)
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Они должны отражать актуальную территориальную целостность страны.

Сарапул. Удмуртия. Суд обязал лицей №18 в Сарапуле заменить устаревшие карты в кабинете географии. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии. 

Ранее во время проверки лицея прокуратура обнаружила на стенах кабинета географии старые карты России. Они не отражали актуальное состояние территориальной целостности страны, что является нарушением законодательства об образовании. 

Прокурор Сарапула обратился в суд. Изучив материалы дела, судья обязал лицей №18 до 31 августа 2025 года повесить в кабинете географии современные карты России, где учитываются новые территории страны — ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области.  

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11:46, 04 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
74
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#карта\n#Прокуратура\n#суд\n#нарушения