По факту смертельного ДТП в Сарапуле возбудили уголовное дело

Сарапул. Удмуртия. Следственное управление СКР по Удмуртии возбудило уголовное дело по факту смертельной аварии в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что утром 9 ноября на улице Путейской в Сарапуле легковушка врезалась в микроавтобус. Водитель легковой машины и три его пассажирки погибли. Водителю микроавтобуса и его несовершеннолетним пассажирам оказали амбулаторную помощь, угрозы их жизни и здоровью нет.

Следователи СК устанавливают обстоятельства произошедшего.

Глава Сарапула Виктор Шестаков в своих соцсетях сообщил, что детей, которые ехали на соревнования, доставили в городскую больницу с ушибами и лёгкими травмами.

Администрация Сарапула вместе с учреждениями здравоохранения оказывают поддержку пострадавшим.

Также прокуратура Удмуртии организовала проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения. На место ДТП выехал исполняющий обязанности прокурора Сарапула Андрей Березин, сообщили в надзорном ведомстве.