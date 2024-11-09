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По факту смертельного ДТП в Сарапуле возбудили уголовное дело

10:35, 09 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
По факту смертельного ДТП в Сарапуле возбудили уголовное дело
10:35, 09 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
944
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#Следственный комитет\n#Прокуратура
Источник фото: МЧС России
944
0

Также прокуратура организовала проверку.

Сарапул. Удмуртия. Следственное управление СКР по Удмуртии возбудило уголовное дело по факту смертельной аварии в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Напомним, что утром 9 ноября на улице Путейской в Сарапуле легковушка врезалась в микроавтобус. Водитель легковой машины и три его пассажирки погибли. Водителю микроавтобуса и его несовершеннолетним пассажирам оказали амбулаторную помощь, угрозы их жизни и здоровью нет. 

Следователи СК устанавливают обстоятельства произошедшего.

Глава Сарапула Виктор Шестаков в своих соцсетях сообщил, что детей, которые ехали на соревнования, доставили в городскую больницу с ушибами и лёгкими травмами. 

Администрация Сарапула вместе с учреждениями здравоохранения оказывают поддержку пострадавшим. 

Также прокуратура Удмуртии организовала проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения. На место ДТП выехал исполняющий обязанности прокурора Сарапула Андрей Березин, сообщили в надзорном ведомстве.

10:35, 09 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
944
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#Следственный комитет\n#Прокуратура