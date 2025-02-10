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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бизнесмена из Удмуртии Аяза Шабутдинова

15:05, 10 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бизнесмена из Удмуртии Аяза Шабутдинова
15:05, 10 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
38
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Москва\n#Аяз Шабутдинов\n#уголовное дело\n#Прокуратура\n#суд
Источник фото: Телеграм-канал Прокуратура Москвы
38
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Более 280 томов уголовного дела направится в суд для рассмотрения по существу.

Москва. Обвинительное заключение по делу инфобизнесмена из Удмуртии Аяза Шабутдинова утверждено Прокуратурой Центрального административного округа. Об этом сообщается в Телеграм-канале прокуратуры Москвы.

«От действий участников орггруппы пострадали 113 граждан, которые платили за предлагаемые программы различные суммы от 60 тыс. рублей до 12 млн рублей. Общий ущерб превысил 57 млн рублей», – говорится в сообщении.

Ранее завершили расследование уголовного дела, оно было передано в прокуратуру для обвинительного заключения. Теперь более 280 томов уголовного дела направятся в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, Шабутдинов был задержан в Москве в ноябре 2023 года и содержится под стражей. Другой обвиняемый по делу, Василий Алексеев, руководивший Like Центром, находится в розыске.

15:05, 10 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
38
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Москва\n#Аяз Шабутдинов\n#уголовное дело\n#Прокуратура\n#суд