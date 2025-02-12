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Александр Морозов назначен транспортным прокурором Удмуртии

16:40, 12 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Александр Морозов назначен транспортным прокурором Удмуртии
16:40, 12 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
122
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Прокуратура
Источник фото: Приволжская транспортная прокуратура
122
0

Соответствующий указ подписал генпрокурор РФ.

Ижевск. Удмуртия. 11 февраля 2025 года Генеральный прокурор Российской Федерации подписал приказ о назначении Александра Морозова на должность Удмуртского транспортного прокурора Приволжской транспортной прокуратуры. Соответствующая информацию опубликовала пресс-служба надзорного органа.

Александр Сергеевич Морозов родился в 1980 году в Стерлитамаке. В 2005 году он окончил Башкирский государственный университет. Карьеру в органах прокуратуры он начал в 2008 году в прокуратуре Республики Башкортостан. За годы службы Морозов занимал различные должности, а с 2016 года работал заместителем Уфимского транспортного прокурора Приволжской транспортной прокуратуры.

16:40, 12 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
122
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Прокуратура