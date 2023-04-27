Начальника отдела режима и надзора СИЗО-2 в Удмуртии обвиняют в покровительстве осужденных

Глазов. Удмуртия. В Удмуртии задержали сотрудника учреждения уголовно-исполнительной системы, подозреваемого в покровительстве осужденных. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии в телеграм-канале.

По данным следствия, начальник отдела режима и надзора ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Удмуртии имел внеслужебные отношения с арестованными с 2018 по 2020 год. Мужчина создал для осужденных в СИЗО улучшенные условия, ослабил постоянный надзор и не допускал их привлечения к дисциплинарной ответственности за нарушение режима. В результате часть арестованных систематически нарушали свои обязанности и строгий режим отбывания наказания, а также незаконно пользовались телефонами и иными благами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК России («Превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства»). На время следствия суд на 2 месяца заключил обвиняемого под стражу — до 25 июня.