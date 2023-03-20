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Итоги дня: подготовка к Параду Победы в Ижевске и уголовное дело по факту гибели ребёнка в ДТП в Глазове

18:00, 20 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Итоги дня: подготовка к Параду Победы в Ижевске и уголовное дело по факту гибели ребёнка в ДТП в Глазове
18:00, 20 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
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А также потепление на текущей неделе. 

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро, 20 марта, в Удмуртии зарегистрировано 165 случаев ковида.

Против рака

Удмуртия стала участником проекта «ПроРодинки», разработанного Приволжским исследовательским медицинским университетом с целью профилактики рака кожи. С помощью специального мобильного приложения можно будет провести самостоятельный анализ имеющихся на теле образований — родинок. Фотографии и другие загруженные в приложение данные анализируются нейросетью, обученной на нескольких тысячах диагностированных случаях рака кожи. 

Потепление и дожди

В Удмуртии на этой неделе ожидается тёплая и дождливая погода. Температура воздуха установится в пределах +3…+10 градусов

Подготовка к параду

В столице Ижевске с 21 марта по 20 апреля будут проходить репетиции Парада Победы. Местом подготовки станет парковка у городской администрации. 

Гибель ребёнка

В Глазове возбуждено уголовное дело по факту гибели ребёнка под колёсами автомобиля 19 февраля. В совершении преступления подозревается 27-летний местный житель, скрывшийся с места ДТП. 

Новые названия

В Ижевске обновят название двух остановок общественного транспорта — «Сельскохозяйственная академия» в Октябрьском районе и «Восток» на улице Берша в Устиновском районе. На последней застройщик установит новый остановочный павильон.

18:00, 20 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
20
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня