В Удмуртии нейросеть поможет в выявлении рака кожи

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия стала участником проекта «ПроРодинки», разработанного Приволжским исследовательским медицинским университетом с целью профилактики рака кожи. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

С помощью специального мобильного приложения можно будет провести самостоятельный анализ имеющихся на теле образований — родинок. Фотографии и другие загруженные в приложение данные анализируются нейросетью, обученной на нескольких тысячах диагностированных случаях рака кожи.

«Злокачественные новообразования кожи являются одной из самых распространенных разновидностей рака. За 2022 год в Удмуртии было выявлено 136 случаев меланомы кожи и 946 случаев рака кожи, из них почти 97% — на 1-2 стадии. При своевременной диагностике меланома излечима в большинстве случаев, поэтому очень важно вовремя проверять все родинки и уплотнения на коже», — рассказал главный врач Республиканского онкодиспансера Виктор Заварзин.

По его словам, диагностика новообразований на коже даёт на 88% достоверный результат. Мобильное приложение «ПроРодинки» доступно для смартфонов на базе IOS и Android. После скачивания необходимо заполнить анкету. Затем нужно сфотографировать кожное образование и загрузить в соответствии с инструкцией. Приложение проведёт анализ и сообщит, если следует обратиться к специалисту.

Также в приложении имеется возможность записаться в Республиканский онкологический диспансер.