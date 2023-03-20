К концу рабочей недели в Удмуртии потеплеет до +10 градусов

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на этой неделе ожидается тёплая и дождливая погода. Температура воздуха установится на уровне климатических норм начала и середины апреля. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского Гидрометцентра.

Днём, 21 марта, воздух в Удмуртии прогреется до +3…+8 градусов. На большей части региона пройдут небольшие дожди. 22 марта осадки сохранятся, местами переходя в снег. Температура за окном не изменится.

В четверг, 23 марта, установится ветренная и сухая погода. Ночью столбики термометров покажут -1…-6 градусов, днём — до +3…+8. В пятницу синоптики прогнозируют потепление до +5…+10 градусов. Местами дожди.

По предварительным данным, в выходные ожидается тёплая и дождливая погода.