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По факту гибели ребёнка в результате наезда автомобиля в Глазове возбуждено уголовное дело

17:20, 20 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
По факту гибели ребёнка в результате наезда автомобиля в Глазове возбуждено уголовное дело
17:20, 20 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
45
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#ДТП\n#гибель детей
Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии
45
0

Задержан 27-летний подозреваемый.

Глазов. Удмуртия. В Глазове возбуждено уголовное дело по факту гибели ребёнка под колёсами автомобиля. В совершении преступления подозревается 27-летний местный житель, скрывшийся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Уголовное дело возбуждено по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, если оно сопряжено с оставлением места его совершения»).

Подозреваемый 27-летний мужчина в 2022 году был лишён водительских прав. Вечером, 19 марта 2023 года, он ехал по Глазову на «Ладе Приоре». На перекрёстке улиц Барышникова и Драгунова он сбил переходившую проезжую часть по зебре женщину с ребёнком. Мальчик, 2021 года рождения, находился в санках. От полученных травм он скончался в больнице. Мать малыша не пострадала.

Подозреваемый скрылся с места ДТП, но вскоре был задержан. В настоящий момент идёт следствие, назначена судмедэкспертиза. В отношении подозреваемого готовятся материалы для обвинения и ходатайства в суд о его заключении под стражу.

На месте трагедии появился небольшой народный мемориал. 

17:20, 20 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
45
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#ДТП\n#гибель детей