«Солнечные кварталы»: две остановки транспорта в Ижевске получат новые названия

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске новые названия получат две остановки общественного транспорта в Октябрьском и Устиновском районах города, сообщает пресс-служба городской администрации.

Власти Ижевска одобрили предложение ректора Удмуртского государственного аграрного университета Андрея Брацихина о переименовании остановок общественного транспорта «Сельскохозяйственная академия» в «Аграрный университет». Это связано со сменой названия вуза.

ООО «КОМОС СТРОЙ» инициировал переименование остановки «Восток» на улице архитектора Берша в «Солнечные кварталы». Застройщик за свой счёт заменит старый павильон и вместо него установит новы, с ночной подсветкой и возможностью подзарядки гаджетов.

Напомним, в апреле 2022 года улица Сакко и Ванцетти в Ижевске была переименована в улицу Галины Кулаковой.