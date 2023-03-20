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«Солнечные кварталы»: две остановки транспорта в Ижевске получат новые названия

10:20, 20 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
«Солнечные кварталы»: две остановки транспорта в Ижевске получат новые названия
10:20, 20 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
134
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#остановки
Фото: ИА «Сусанин»
134
0

Кроме того, на одном из пунктов появится павильон с возможностью подзарядить телефон.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске новые названия получат две остановки общественного транспорта в Октябрьском и Устиновском районах города, сообщает пресс-служба городской администрации.

Власти Ижевска одобрили предложение ректора Удмуртского государственного аграрного университета Андрея Брацихина о переименовании остановок общественного транспорта «Сельскохозяйственная академия» в «Аграрный университет». Это связано со сменой названия вуза.

ООО «КОМОС СТРОЙ» инициировал переименование остановки «Восток» на улице архитектора Берша в «Солнечные кварталы». Застройщик за свой счёт заменит старый павильон и вместо него установит новы, с ночной подсветкой и возможностью подзарядки гаджетов.

Напомним, в апреле 2022 года улица Сакко и Ванцетти в Ижевске была переименована в улицу Галины Кулаковой

10:20, 20 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
134
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#остановки