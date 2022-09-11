В Можге молодожены отправились голосовать сразу после ЗАГСа

Можга. Удмуртия. В Можге молодожены отправились на избирательный участок сразу после заключения брака в ЗАГСе. Об этом сообщает Общественная палата Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера мы видели, что на участке в Кизнерском районе приходили избиратели в национальных костюмах», — также рассказала координатор карты независимого общественного мониторинга (НОМ) в Удмуртской Республике Ольга Лихачёва.

Напомним, ситуационный центр продолжит работу в Удмуртии вплоть до подсчета голосов. По словам заместителя председателя Общественной палаты Удмуртии Александра Евсеева, нарушений, влияющих на ход голосования, не зафиксировано.

Ситуацию на участках прокомментировал и эксперт общероссийской организации ассоциации «Гражданский контроль» Олег Петренко. Он прокомментировал ситуацию с допуском тех, кто называет себя представителем СМИ. «Многие лица, которые ведут деятельность в интернете, считают себя представителями СМИ. Приходя на избирательные участки требуют, чтобы их пустили наблюдать за процессом. Однако, при проверке оказывается, что данные лица с точки зрения закона не имеют отношения к средствам массовой информации», - сказал он.

Отметим, что на протяжении 11 сентября в ситуационном центре работает видеостена, где можно проследить за тем, что происходит во всех территориальных избирательных комиссиях Удмуртии. Прийти и посмотреть может любой желающий.

Напомним, избирательные участки завершат свою работу в 20:00.