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В проекте «Яндекса» «Туры в культуры» появился раздел про Удмуртию

08:30, 08 августа, 2022
Екатерина Сентемова
В проекте «Яндекса» «Туры в культуры» появился раздел про Удмуртию
08:30, 08 августа, 2022
Екатерина Сентемова
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#Удмуртия\n#Народ\n#информация\n#история\n#музыка\n#туризм
Фото: «ВКонтакте»
266
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Читателям рассказывают о традициях и истории народа.

Ижевск. Удмуртия. «Яндекс. Путешествия» включили тур по культуре Удмуртии в проект «Туры в культуры». Об этом сообщает пресс-служба компании «Яндекс».

Проект помогает читателям погрузиться в культуру 15 народов России. На сайте уже собраны аварцы, алтайцы, калмыки, карелы, коми, нанайцы, ненцы, русские, татары, черкесы, чеченцы, чуваши, эвенки и якуты. 

Этнографы и фольклористы в разделе про удмуртов рассказали о самых умиротворяющих сторонах жизни этого народа. Читатели узнают об обычаях и традициях, прочитают истории, поверья, посмотрят на известные места, национальные блюда и народное творчество.

Также авторы предлагают путешественникам побывать в национальном парке «Нечкинский», попробовать кисель из ржаной муки и калины, полюбоваться и узнать больше о монистах, которые раньше носили жительницы региона.

Помимо этого для проекта «Туры в культуры» специалисты более полугода по всей России собирали народные колыбельные. Музыканты исполнили песни под эмбиент-музыку и дополнили их звуками народных инструментов. 

Удмуртская колыбельная, в которой поется о трудолюбии народа, уже опубликована на сайте проекта. На удмуртском языке ее спела Свети — солистка инди-рок-группы «Silent Woo Goore» и основательница поп-проекта Ladi Sveti Светлана Ручкина. 

08:30, 08 августа, 2022
Екатерина Сентемова
266
0
#Удмуртия\n#Народ\n#информация\n#история\n#музыка\n#туризм