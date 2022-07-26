Удмуртская колыбельная появилась на портале «Яндекс Музыка»

Ижевск. Удмуртия. На сервисе «Яндекс Музыка» вышел музыкальный альбом, объединивший колыбельные 15-ти народов России, включая удмуртов. Как сообщила пресс-служба Дома дружбы народов республики, сборник стал одним из плодов проекта «Туры в культуры», посвящённого культуре 15-ти народов России.

Команда сервиса «Яндекс Путешествия» собрала контент, раскрывающий своеобразие народа через тексты, музыку и графику. Проект рассказывает о культуре аварцев, алтайцев, калмыков, карелов, коми, нанайцев, ненцев, русских, татар, удмуртов, черкесов, чеченцев, чувашей, эвенков и якутов.

Удмуртскую колыбельную исполнила Светӥ Ручкина (Ladi Sveti / Лади Светӥ). Аккомпанирует на крезе Маша Садовникова.

«В мае мне пришло предложение о сотрудничестве от Яндекса, короткий созвон в «Зуме», а дальше поиск музыканта, звукача, консультации в «Зуме», запись!» — рассказала вокалистка в соцсетях.

Познакомиться с колыбельными народов России можно по ссылке.