Итоги дня: подрядчик по отлову бездомных животных в Ижевске и паводок в Кезском районе

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки в Удмуртии выявлено 45 новых случаев ковида. Скончалась 83-летняя женщина.

Меры безопасности

В дни празднования «Последних звонков» в школах Ижевска примут усиленные меры безопасности: введут усиленный пропускной режим, увеличат число охранников и дежурных администраторов, организуют сопровождение посетителей. На линейки гостей будут пускать согласно утвержденному директором списку.

Впервые на параде

Впервые в Параде Победы в Ижевске примут участие кинологи. Также по улице Пушкинской пройдёт исторический расчёт военно-морского флота в восстановленной форме, которую сшили специально для парада.

Паводок в Кезском районе

28 апреля в Кезу произошло подтопление домов и приусадебных участков на двух улицах. Жителей одного хозяйства эвакуировали. Также спасатели приступили к разбору затора из валежника, образовавшегося под мостом реки Лып, разделяющем Кез и деревню Сосновый Бор.

Ранее стало известно о том, что грозовой ливень повредил одну из дамб в Кезском районе.

Нашли подрядчика

В Ижевске определили подрядчика по отлову бездомных животных. Стоимость контракта, заключённого с ИП Романова Ю. В. составляет 14 млн рублей. Подрядчик обязан отлавливать безнадзорных животных, транспортировать их в приют, где хвостатых будут стерилизовать, вакцинировать, маркировать, оказывать помощь и, по возможности, возвращать в прежние места обитания.

Lada Vesta stop

Производство автомобилей «Лада Веста» на Ижевском автозаводе приостановят на полгода. АвтоВАЗ намерен перенести производство данного семейства машин в Тольятти.

Обесточили товарищество

СНТ «Заречье» в Глазовском районе Удмуртии обесточили после повреждения линии электропередач из-за разлива реки Пызеп.

Новые карты

В автобусах, троллейбусах и трамваях Удмуртии могут начать принимать башкирские транспортные карты «АЛГА». Реализация проекта в Удмуртии находится в проработке.