Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

Почти на 8% выросла удовлетворенность жителей Удмуртии оказанием медицинской помощи

17:30, 21 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Почти на 8% выросла удовлетворенность жителей Удмуртии оказанием медицинской помощи
17:30, 21 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
86
0
#Сергей Багин\n#итоги\n#Минздрав\n#Удмуртия
Фото: Сергей Багин
86
0

Кроме того, за год почти семь тысяч бойцов СВО стали пациентами медучреждений республики.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2023 году показатель удовлетворенности жителей региона медицинской помощью вырос 33,8% до 41,7%. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Сергей Багин в своем ТГ-канале, подводя итоги прошлого года.

В 2023 году через медучреждения Удмуртии прошли почти семь тысяч участников СВО. 

Также в 2023 году удалось повысить укомплектованность больниц — среди врачей она составила 87,18% и 85,21% — среди работников среднего медицинского звена.

«Хорошо, но все еще недостаточно», — отмечает Сергей Багин. Помимо этого, он добавил, что средняя продолжительность жизни почти вернулась на «доковидный» уровень и составляет — 72,4 года.

В текущем году Минздрав планирует развивать собственную трансплантологическую программу, расширять эндоваскулярную и кардиохирургическую помощь, а также заняться созданием Центра поддержки пациентов в онкологической службе.

17:30, 21 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
86
0
#Сергей Багин\n#итоги\n#Минздрав\n#Удмуртия