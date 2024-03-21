Почти на 8% выросла удовлетворенность жителей Удмуртии оказанием медицинской помощи

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2023 году показатель удовлетворенности жителей региона медицинской помощью вырос 33,8% до 41,7%. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Сергей Багин в своем ТГ-канале, подводя итоги прошлого года.

В 2023 году через медучреждения Удмуртии прошли почти семь тысяч участников СВО.

Также в 2023 году удалось повысить укомплектованность больниц — среди врачей она составила 87,18% и 85,21% — среди работников среднего медицинского звена.

«Хорошо, но все еще недостаточно», — отмечает Сергей Багин. Помимо этого, он добавил, что средняя продолжительность жизни почти вернулась на «доковидный» уровень и составляет — 72,4 года.

В текущем году Минздрав планирует развивать собственную трансплантологическую программу, расширять эндоваскулярную и кардиохирургическую помощь, а также заняться созданием Центра поддержки пациентов в онкологической службе.