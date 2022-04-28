В параде Победы в Ижевске впервые примет участие кинологический расчёт

Ижевск. Удмуртия. В параде Победы перед зданием правительства у Центральной площади Ижевска примут участие около 1,8 тыс. человек. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе администрации города.

В пеших парадных расчётах пройдут воспитанники образовательных организаций, военно-патриотических объединений, а также представители силовых органов и ветераны локальных войн.

Отмечается, что впервые в параде участие примет расчёт кинологической службы. Также по площади пройдёт исторический расчёт военно-морского флота в восстановленной форме. Её сшили специально для парада.

Помимо пеших расчётов, пройдёт и техника: будет представлено более 30 единиц, включая старые автомобили и военную технику.

Парад состоится 9 мая с 10:00 до 11:00.

Напомним, что из-за репетиций и празднования Дня Победы на улице Пушкинской в Ижевске ограничат движение транспорта.