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В параде Победы в Ижевске впервые примет участие кинологический расчёт

12:15, 28 апреля, 2022
Андрей Бирюков
В параде Победы в Ижевске впервые примет участие кинологический расчёт
12:15, 28 апреля, 2022
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Ижевск
Фото: ИА Сусанин
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Традиционно по улице Пушкинской проедет военная техника.

Ижевск. Удмуртия. В параде Победы перед зданием правительства у Центральной площади Ижевска примут участие около 1,8 тыс. человек. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе администрации города.

В пеших парадных расчётах пройдут воспитанники образовательных организаций, военно-патриотических объединений, а также представители силовых органов и ветераны локальных войн.

Отмечается, что впервые в параде участие примет расчёт кинологической службы. Также по площади пройдёт исторический расчёт военно-морского флота в восстановленной форме. Её сшили специально для парада.

Помимо пеших расчётов, пройдёт и техника: будет представлено более 30 единиц, включая старые автомобили и военную технику.

Парад состоится 9 мая с 10:00 до 11:00.

Напомним, что из-за репетиций и празднования Дня Победы на улице Пушкинской в Ижевске ограничат движение транспорта.

12:15, 28 апреля, 2022
Андрей Бирюков
724
0
#Удмуртия\n#Ижевск