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За минувшие сутки в ковид-центры Удмуртии госпитализировали 27 человек

09:20, 28 апреля, 2022
Юрий Абашев
За минувшие сутки в ковид-центры Удмуртии госпитализировали 27 человек
09:20, 28 апреля, 2022
Юрий Абашев
623
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
623
0

Оправились после болезни 52 жителя республики.

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки в Удмуртской Республике скончался один человек с подтверждённым ковидом. Женщине было 83 года. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в тяжёлом состоянии находится 19 пациентов ковид-стационаров, 8 из них находятся на ИВЛ.

За последние сутки в регионе выявили 45 новых случаев ковида. Среди заражённых 9 детей до 14 лет и 7 пожилых граждан. В поликлиниках под наблюдением врачей находятся 2 774 пациента.

На сегодняшний день вакцинировались 697 167 жителей республика. Ревакцинацию прошли 146 574 человека. Всего с начала пандемии в Удмуртии выявили 165 754 лабораторно подтверждённых случаев коронавируса.

09:20, 28 апреля, 2022
Юрий Абашев
623
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#коронавирус