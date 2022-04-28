Повышенные меры безопасности примут в школах Ижевска во время празднования «Последних звонков»

Ижевск. Удмуртия. В дни празднования «Последних звонков» в школах Ижевска примут усиленные меры безопасности. Об этом написала в своем телеграм-канале начальник управления образования администрации города Наталья Гвоздкова.

Напомним, торжественные линейки для выпускников 9-х классов пройдут с 17 мая. 11-классники «Последний звонок» будут отмечать в один день – 21 мая. Праздничные мероприятия состоятся на территориях школ.

По словам Гвоздковой, в эти дни в образовательных учреждениях будут введены повышенные меры безопасности. В школах введут усиленный пропускной режим, увеличат число охранников и дежурных администраторов, организуют сопровождение посетителей. На праздничные линейки гостей будут пускать согласно утвержденному директором списку. На территориях школ будут дежурить сотрудники полиции.

Напомним, 26 апреля в Ульяновской области в поселке Вешкайма мужчина устроил стрельбу в детском саду. Погибли два ребенка и няня.