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Повышенные меры безопасности примут в школах Ижевска во время празднования «Последних звонков»

09:45, 28 апреля, 2022
Андрей Поносов
Повышенные меры безопасности примут в школах Ижевска во время празднования «Последних звонков»
09:45, 28 апреля, 2022
Андрей Поносов
628
0
#Ижевск\n#образование\n#школы\n#безопасность детей
Фото: ИА "Сусанин"
628
0

В образовательных организациях усилят пропускной режим и увеличат число охранников.

Ижевск. Удмуртия. В дни празднования «Последних звонков» в школах Ижевска примут усиленные меры безопасности. Об этом написала в своем телеграм-канале начальник управления образования администрации города Наталья Гвоздкова.

Напомним, торжественные линейки для выпускников 9-х классов пройдут с 17 мая. 11-классники «Последний звонок» будут отмечать в один день – 21 мая. Праздничные мероприятия состоятся на территориях школ.

По словам Гвоздковой, в эти дни в образовательных учреждениях будут введены повышенные меры безопасности. В школах введут усиленный пропускной режим, увеличат число охранников и дежурных администраторов, организуют сопровождение посетителей. На праздничные линейки гостей будут пускать согласно утвержденному директором списку. На территориях школ будут дежурить сотрудники полиции.

Напомним, 26 апреля в Ульяновской области в поселке Вешкайма мужчина устроил стрельбу в детском саду. Погибли два ребенка и няня.

09:45, 28 апреля, 2022
Андрей Поносов
628
0
#Ижевск\n#образование\n#школы\n#безопасность детей