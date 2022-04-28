В Ижевске определили подрядчика по отлову бездомных животных

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске нашли подрядчика для отлова бездомных животных. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Муниципальный контракт заключили с ИП Романова Ю.В., его стоимость — 14 млн рублей. Средства, выделенные из бюджета республики, позволяют отловить около 1,5 тыс. животных. На каждого приходится примерно 9,5 тыс. рублей — по новым правилам в это входит отлов, стерилизация, вакцинация и возврат в прежнее место обитания. Ещё 12,6 тыс. рублей — это расходы при отлове, транспортировке, содержании в приюте, возврате в прежнее место или поиске хозяев. Ранее на это уходило 7,6 тыс. рублей.



В течение года подрядчик обязан отлавливать безнадзорных животных, транспортировать их в приют. Там они пройдут карантин, вакцинацию и маркировку. При необходимости им окажут медицинскую помощь. Если животное не представляет опасности, его возвращают в прежнее место обитания.

В администрации напомнили, что отстрел бездомных кошек и собак категорически запрещён и уголовно наказуем.

Качество исполнения контракта будет находиться на контроле городской Службы благоустройства и дорожного хозяйства. Она же является заказчиком услуг. Оставить заявку на отлов бездомного животного можно по телефону диспетчерской службы круглосуточно: 072 или 998-072 (для мобильных).

Напомним, первые торги, прошедшие 4 марта, не состоялись, так как в них никто не принял участия.