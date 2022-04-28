Ижевский автозавод снимет Lada Vesta с конвейера на полгода

Ижевск. Удмуртия. Выпуск автомобилей «Лада Веста» на Ижевском автозаводе приостановят на полгода. Как передаёт Газета.ру, АвтоВАЗ планирует перенести производство семейства Lada Vesta на ближайшие 5-6 месяцев в Тольятти.

Отмечается, что на этой неделе АвтоВАЗ вышел из корпоративного отпуска, который перенесли с лета на апрель. На сборочных площадках в Тольятти и Ижевске продолжился выпуск всех моделей, кроме классической Lada Niva. После выхода из отпуска на Ижевском автозаводе началась параллельная сборка двух версий «Весты» — старой и Vesta NG.

Напомним, с 6 июня на Ижевском автозаводе планировали ввести «четырёхдневку».