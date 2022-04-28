Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Ижевское оружие Спецпроект
Удмуртия 18+ Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Галина Кулакова: воля, труд, победа Лонгрид Мясо как часть жизни человека Лонгрид Даешь переработку: третий «Экодом» появился в Ижевске Лонгрид

Ижевский автозавод снимет Lada Vesta с конвейера на полгода

14:50, 28 апреля, 2022
Дмитрий Стрелков
Ижевский автозавод снимет Lada Vesta с конвейера на полгода
14:50, 28 апреля, 2022
Дмитрий Стрелков
1808
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#АвтоВАЗ\n#Ижавто
Фото: ИА "Сусанин"
1808
0

АвтоВАЗ планирует перенести производство в Тольятти.

Ижевск. Удмуртия. Выпуск автомобилей «Лада Веста» на Ижевском автозаводе приостановят на полгода. Как передаёт Газета.ру, АвтоВАЗ планирует перенести производство семейства Lada Vesta на ближайшие 5-6 месяцев в Тольятти.

Отмечается, что на этой неделе АвтоВАЗ вышел из корпоративного отпуска, который перенесли с лета на апрель. На сборочных площадках в Тольятти и Ижевске продолжился выпуск всех моделей, кроме классической Lada Niva. После выхода из отпуска на Ижевском автозаводе началась параллельная сборка двух версий «Весты» — старой и Vesta NG.

Напомним, с 6 июня на Ижевском автозаводе планировали ввести «четырёхдневку».

14:50, 28 апреля, 2022
Дмитрий Стрелков
1808
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#АвтоВАЗ\n#Ижавто