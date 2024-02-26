Итоги 30-х Республиканских зимних сельских игр Удмуртии и зимний отдых россиян: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Начинаем новую рабочую неделю с утреннего обзора новостей.

Итоги игр

В Удмуртии прошли Республиканские зимние сельские игры. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В церемонии награждения победителей игр приняли участие глава Можгинского района Александр Васильев, заместитель министра по физической культуре и спорту Удмуртии Дмитрий Аркалов и главный судья соревнований Вячеслав Вичужанин.

В соревнованиях участвовали 900 спортсменов, которые продемонстрировали свои навыки в 11 видах спорта.

В первой группе победителем стал Завьяловский район, за ним следуют Игринский и Увинский районы, во второй группе победу одержал Алнашский район, за которым следуют Кезский и Вавожский районы, в третьей группе первое место заняли спортсмены Юкаменского района, второе и третье место поделили Дебесский и Селтинский районы.

Кроме того, Александр Васильев отметил самых опытных спортсменов – Степана Кадрова, Валерия Корепанова, Николая Мерзлякова, Валерия Тихонова, Ивана Эшмакова. Это были 30-е сельские игры для них.

Реальный срок

Индустриальный районный суд Ижевска вынес приговор 34-летнему местному жителю за кражу продуктов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что подсудимый в августе 2023 года украл 11 упаковок сыра и 12 упаковок масла из магазина, которые позже продал прохожим.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком два года семь месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Туризм

Самым популярным городом для путешествий по России за зимний сезон стала Москва. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные сервиса для планирования путешествий «OneTwoTrip».

Помимо Москвы россияне часто посещали Санкт-Петербург и Сочи, однако в этих городах доля туристов в этом сезоне снизилась по сравнению с прошлым годом.

Среди заграничного отдыха самым популярным зимним туристическим городом стал Стамбул, за ним в рейтинге поставили Дубай и Бангкок.

Госпитализация

В Москве экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт основателя и продюсера группы «На-На» Бари Алибасова. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на ТГ-канал «112».

В момент, когда артиста везли в больницу, он подавал признаки оглушения – угнетения сознания и повышение порога восприятия из-за снижения психической активности.