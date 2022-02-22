Эвакуированных детей Донбасса готовы принять в детсады и школы Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Две школы и два детских сада Ижевска будут готовы принять детей, покинувших территории ДЛНР. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Как «Сусанин» писал ранее, власти Удмуртии заявили о готовности принять граждан, вынужденно покинувших свои дома на территории Донецкой и Луганской народных республик. Для них в Ижевске подготовлены два пункта временного размещения.

Всем желающим готовы помочь с трудоустройством на территории Удмуртии. Всего в регионе насчитывается более 20 тыс. вакансий, которые больше всего востребованы на рынке труда. В их числе: водители, продавцы продовольственных товаров, электрогазосварщики, повара, швеи, дворники, кондукторы, каменщики, элетромонтёры, токари, монтажники, плотники, бетонщики и арматурщики.

Для детей тоже подготовят соответствующую занятость. По словам министра образования и науки Удмуртской Республики Светланы Болотниковой, эвакуированных дошкольников могут определить в детские сады №№95 и 270 в Первомайском районе Ижевска. Детей школьного возраста могут принять в школы №№42 и 74 в том же районе удмуртской столицы. В Минпросвещение России сформирована заявка на покупку дополнительных учебников.

Всем прибывшим жителям Донбасса сделают ПЦР-тест на коронавирус, проведут медосмотр и организуют вакцинацию от ковида. Медицинские организации региона готовы к оказанию помощи. Кроме того, создаются мобильные бригады медиков, включая педиатров.