Глава Удмуртии: республика готова принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия готова принять эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом 22 февраля журналистам рассказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Он также напомнил, что президент России подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик как независимых государств.

«Как глава республики я полностью разделяю эту позицию. Считаю, что решение очень своевременное и актуальное», — сказал Александр Бречалов. Он добавил, что решение направлено на поддержку мирных жителей Донецкой и Луганской областей.

Также, по его словам, возможность принять эвакуированных граждан была проработана правительством Удмуртии — и республика на данный момент готова их принять. Прибывшим в Удмуртию жителям ДНР и ЛНР помогут с трудоустройством и определением детей в детские сады и школы.

Сколько готова принять республика — зависит от целей и задач правительства России, однако сейчас речь идёт о 250 гражданах. Для этого числа людей созданы все условия: уже готовы два пункта временного размещения — в санаториях «Ижсталь» и «Нефтяник» в Ижевске.

Как рассказала зампред правительства Удмуртской Республики Татьяна Чуракова, в республике создан оперативный штаб, в состав которого вошли представители органов государственной власти, силовых структур и некоммерческих организаций. Благодаря этому всем прибывшим гражданам смогут оказать необходимую помощь, в том числе медицинскую, если она потребуется. Она отметила, что министерство образования и науки Удмуртии готово заняться вопросом об определении детей в образовательные учреждения.

«Очень активно отрабатывает министерство соцполитики и труда возможность трудоустройства. У нас достаточно большое количество вакансий в Удмуртской Республике. Очень в этом заинтересовано министерство цифрового развития, поскольку очень нужны айтишники», — сказала Татьяна Чуракова. Эвакуированных в Удмуртскую Республику граждан также готовы принять на работу другие органы власти и работодатели.

На вопрос, готова ли Удмуртия предоставить гуманитарную помощь, Александр Бречалов сказал, что если будет такой запрос, то регион поможет всем, чем необходимо, однако сейчас больше стоит вопрос о принятии вынужденных переселенцев на территории республики.