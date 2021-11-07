Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Речной туризм. Как Удмуртия представлена на круизной карте Лонгрид Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид

Одно из муниципальных предприятий Ярского района задолжало рабочим 700 000 рублей

14:00, 07 ноября, 2021
Юрий Абашев
Одно из муниципальных предприятий Ярского района задолжало рабочим 700 000 рублей
14:00, 07 ноября, 2021
Юрий Абашев
191
0
#Яр\n#Удмуртия\n#зарплата\n#Прокуратура
Фото: ИА «СУСАНИН»
191
0

Долг по зарплате погасили только после вмешательства прокуратуры.

Яр. Удмуртия. Муниципальное унитарное предприятие «ТВС» задолжало своим работникам 700 000 рублей заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Задолженность перед семью рабочими выяснилась в ходе проверки предприятия. Погасить её удалось после направления надзорным органом соответствующего заявления в суд о взыскании приставами имеющихся долгов. В настоящий момент зарплата работникам полностью выплачена.

14:00, 07 ноября, 2021
Юрий Абашев
191
0
#Яр\n#Удмуртия\n#зарплата\n#Прокуратура
?>