Одно из муниципальных предприятий Ярского района задолжало рабочим 700 000 рублей

Долг по зарплате погасили только после вмешательства прокуратуры.





Яр. Удмуртия. Муниципальное унитарное предприятие «ТВС» задолжало своим работникам 700 000 рублей заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Задолженность перед семью рабочими выяснилась в ходе проверки предприятия. Погасить её удалось после направления надзорным органом соответствующего заявления в суд о взыскании приставами имеющихся долгов. В настоящий момент зарплата работникам полностью выплачена.