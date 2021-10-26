Итоги дня: успех ижевской спортсменки на чемпионате мира по кикбоксингу и протаранивший столб троллейбус

Главные новости вторника.

Ижевск. Удмуртия. Утром стало известно о ещё 395 заболевших коронавирусом жителях Удмуртии. Скончались 24 пациента.

Первая чемпионка

Первой среди жительниц Ижевска обладательницей золотой медали на чемпионате мира по кикбоксингу стала воспитанница спортивной школы № 2 Карина Валеева.

Лес с высоты

«Удмуртлес» потратит более 56 млн рублей на закупку семи беспилотников самолётного и коптерного типа. Аппараты будут предназначены для видеомониторинга и аэрофотосъёмки.

Согласовали на должность

Депутаты Госсовета Удмуртии согласовали на должность зампреда регионального правительства полковника полиции в отставке Ильяса Ханнанова. Одной из его задач на новом посту станет взаимодействие с силовыми ведомствами.

Деньги на благоустройство

На ремонт и благоустройство эспланады Центральной площади Ижевска планируется потратить более 84 млн рублей. В настоящее время на сайте госзакупок начался конкурс по определению подрядчика на выполнение работ.

Протаранил столб

На улице Труда в Ижевске водитель троллейбуса не справился с управлением и протаранил столб линии электропередач. В результате аварии пострадали два пассажира.

Подорвались на снаряде

Лидер фракции КПРФ в Госсовете Пётр Басов и по совместительству депутат от Малопургинского района заявил о подрыве двух человек на боеприпасе в селе Пугачёво. По информации источника «Интерфакса», пострадавшими являются местные жители, собиравшие металлолом.

Погода на неделю

На этой неделе в Удмуртии ожидается непостоянная погода. Дневные температуры воздуха будут варьироваться от -5 до +6 градусов, дождь будет сменять снег и наоборот.