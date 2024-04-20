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В пятницу в Ижевске был установлен температурный рекорд

16:52, 20 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В пятницу в Ижевске был установлен температурный рекорд
16:52, 20 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
568
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#тепло\n#весна\n#Гидрометцентр Удмуртии\n#погода\n#рекорд
Фото: pxhere.com
568
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Впервые за историю наблюдений 19 апреля столбик термометра поднялся до 27 градусов.

Ижевск. Удмуртия. 19 апреля воздух в Ижевске прогрелся до 27,0°С. Это рекордная отметка, сообщает Гидрометцентр Удмуртии на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Самая высокая температура воздуха в этот день была зафиксирован в 2002 году. Тогда столбик термометра поднялся лишь до 21,6°С.

По прогнозам, 20 апреля в Удмуртии ожидается 17-22°С. Это также дает надежду на установление суточного температурного рекорда, отметили в региональном Гидрометцентре.

16:52, 20 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
568
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#тепло\n#весна\n#Гидрометцентр Удмуртии\n#погода\n#рекорд