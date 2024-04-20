В пятницу в Ижевске был установлен температурный рекорд

Ижевск. Удмуртия. 19 апреля воздух в Ижевске прогрелся до 27,0°С. Это рекордная отметка, сообщает Гидрометцентр Удмуртии на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Самая высокая температура воздуха в этот день была зафиксирован в 2002 году. Тогда столбик термометра поднялся лишь до 21,6°С.

По прогнозам, 20 апреля в Удмуртии ожидается 17-22°С. Это также дает надежду на установление суточного температурного рекорда, отметили в региональном Гидрометцентре.