К концу недели температура воздуха в Удмуртии достигнет +26 градусов

Ижевск. Удмуртия. Весеннее тепло придёт в Удмуртию на этой неделе. Дожди будут идти до четверга. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Сегодня, 15 апреля, местами в Удмуртии пройдут дожди. Осадки в ночь на 16 апреля усилятся и распространятся по всей территории республики. Днём во вторник дожди пройдут локально, воздух прогреется до +8…+13 градусов.

Со второй половины дня среды в республике пройдут небольшие дожди, которые усилятся в ночь на четверг. Днём 18 марта дожди сохранятся лишь в отдельных районах.

В среду воздух прогреется до +12…+17 градусов, в четверг — до +13…+18. По предварительным данным, в пятницу и субботу температура воздуха составит +21…+26 градусов. Дождей не ожидается.