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В Удмуртии дневные температуры достигнут отрицательных отметок

12:15, 05 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии дневные температуры достигнут отрицательных отметок
12:15, 05 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
546
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Фото: ИА «Сусанин»
546
0

В ночь на воскресенье на юге республики возможен ледяной дождь.

Ижевск. Удмуртия. Гидрометцентр Удмуртии приводит данные о погоде в предстоящие выходные. Впереди похолодание и дожди.

Накрывший сегодня республику дождь прекратится в ночь на субботу. Днём ожидается погода без осадков. В ночь на воскресенье на юге республики возможен дождь, снег и ледяной дождь. 7 и 8 апреля небольшие осадки сохранятся по всей территории Удмуртии. На дорогах образуется гололедица.

Температура воздуха в субботу днём составит -2…+3 градуса, в воскресенье — до +3…+8. В понедельник температура воздуха не изменится.

По предварительному прогнозу, в середине следующей недели станет теплее.  

12:15, 05 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
546
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода