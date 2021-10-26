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В Ижевске троллейбус протаранил столб ЛЭП

12:44, 26 октября, 2021
Андрей Поносов
В Ижевске троллейбус протаранил столб ЛЭП
12:44, 26 октября, 2021
Андрей Поносов
48
0
#Ижевск\n#ДТП\n#снег\n#гололед\n#троллейбус\n#ГИБДД\n#пострадавшие
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
48
0

Две женщины-пассажиры получили травмы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске троллейбус съехал с линии и врезался в опору ЛЭП. Инцидент произошел 26 октября около 10:50 у дома №4 на улице Труда. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

По предварительным данным, 39-летний водитель троллейбуса не справился с управлением. Среди пассажиров есть пострадавшие – травмы получил две женщины 1956 и 1959 годов рождения, их доставили в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, обстоятельства аварии выясняются.

Госавтоинспекция напоминает водителям: в связи с ухудшением погодных условий, снегопадом и гололедицей необходимо держать увеличенную дистанцию до впереди идущего транспорта, исключить выезд на полосу встречного движения при обгоне, максимально снижать скорость вблизи перекрестков и пешеходных переходов.

12:44, 26 октября, 2021
Андрей Поносов
48
0
#Ижевск\n#ДТП\n#снег\n#гололед\n#троллейбус\n#ГИБДД\n#пострадавшие
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